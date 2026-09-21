В Севастополе специалисты расчищают реки перед сезоном дождей Сейчас работы ведутся на реке Бельбек на участке протяжённостью около 20 метров вблизи улицы Речной в поселке Любимовка.
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