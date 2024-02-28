Основные признаки тромбоэмболии: есть у вас тромб или нет Евгения КомароваВрачи обращают внимание на два опасные состояния — тромбоэмболию и тромбоз, которые могут стать серьезной угрозой для здоровья и даже привести к летальному исходу.
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