Основные признаки тромбоэмболии: есть у вас тромб или нет Евгения КомароваВрачи обращают внимание на два опасные состояния — тромбоэмболию и тромбоз, которые могут стать серьезной угрозой для здоровья и даже привести к летальному исходу.