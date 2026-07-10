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Фетисов о возможности допуска России на фоне решения МОК: «ИИХФ – непредсказуемая организация, которая может сделать все что угодно»

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказался о ситуации с обращением ФХР в ИИХФ по поводу допуска сборных России к участию в международных турнирах.

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