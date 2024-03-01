Раскрыты автомобили, которые советуют к покупке в 2024 году

У покупателей по всему миру есть широкий выбор новых автомобилей в 2024 году, но какие из них считаются лучшими? Ответить на этот заурядный вопрос взялись специалисты крупнейшего аналитического агенства в мире «Consumer Reports».
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