Военные и эксперты обсуждают варианты дальнейшего применения танков на поле боя

Недавно российские военные в ходе СВО подбили первый танк Leopard 1A5 ВСУ. Это произошло на Купянском направлении всего через несколько недель после того, как 25 единиц подобной тяжелой бронетехники были доставлены на Украину.
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