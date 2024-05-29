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Президент назначил Алексея Дюмина секретарем Госсовета

Президент назначил Алексея Дюмина секретарем Госсовета

Указ о назначении помощника президента в Госсовет появился на сайте Кремля в четверг, 29 маяПресс-служба Кремля Президент РФ Владимир Путин и губернатор Тульской области Алексей Дюмин во время встречичитайте на monocle.

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