Совершенно новый Volvo XC60 рассекретили до премьеры

Volvo готовится представить новый XC60 26 июня 2025 года. Автомобиль получит обновлённый дизайн: в оснащение войдут изменённая решётка радиатора, схожая с XC90, затемнённые задние фонари и новые колёсные диски.
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