Хоккеист Радулов покидает «Ак Барс»

В команде спортсмена поблагодарили за совместную деятельность, передает корреспондент УтроNews. В клубе добавили, что хоккеист выступал за команду с сезона 2022/23 (провел 148 игр и набрал 120 (52+68) очков при показателе полезности «+6»).
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