Полицейские в Петрозаводске стреляли по машине нарушителя

Преследование со стрельбой: как ДПС остановила юного водителя без прав в Соломенном В среду, 15 января, около 22:00 сотрудники дорожно-патрульной службы в районе микрорайона Соломенное заметили автомобиль, водитель которого вел себя крайне опасно на дороге, совершая маневры, угрожающие другим участникам движения.
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