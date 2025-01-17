Полицейские в Петрозаводске стреляли по машине нарушителя

Преследование со стрельбой: как ДПС остановила юного водителя без прав в Соломенном В среду, 15 января, около 22:00 сотрудники дорожно-патрульной службы в районе микрорайона Соломенное заметили автомобиль, водитель которого вел себя крайне опасно на дороге, совершая маневры, угрожающие другим участникам движения.