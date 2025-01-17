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  • Вениамин
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Полицейские в Петрозаводске стреляли по машине нарушителя

Преследование со стрельбой: как ДПС остановила юного водителя без прав в Соломенном В среду, 15 января, около 22:00 сотрудники дорожно-патрульной службы в районе микрорайона Соломенное заметили автомобиль, водитель которого вел себя крайне опасно на дороге, совершая маневры, угрожающие другим участникам движения.

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