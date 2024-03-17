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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кознев о травме Никишина: «Не хотелось бы, чтобы оборона СКА без него была беспомощной. В клубе с такими высокими задачами замена найдется»

Игрок пропустит первый матч серии второго раунда Кубка Гагарина с «Автомобилистом».  «Это лидер команды.

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