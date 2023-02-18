Виралайф

225 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Гарий Щерба
    НАЦИСТСКИМ УБЛЮДКАМ ЦРУ США ВПАРИЛА ЯДУ ,  это как к  ГАДАЛКЕ НЕ ХОДИТЬ ...!!!Отравление Алауди...
  • Alla
    Наиболее честное и понятное изложение экономических перспектив для россиян , из всех публикуемых за последнее время...Столкновение с бе...
  • галина
    Набиулину давно пора отстранить от должности. Она работает не на Россию, а на МВФ.Банк России пониз...

Белый дом: Вашингтон обсудил с Пекином ситуацию со сбитым китайским аэростатом

Белый дом: Вашингтон обсудил с Пекином ситуацию со сбитым китайским аэростатом

Администрация США обсуждала с властями Китая ситуацию со сбитым метеорологическим зондом КНР, сообщил на регулярном брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх