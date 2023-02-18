Белый дом: Вашингтон обсудил с Пекином ситуацию со сбитым китайским аэростатом

Администрация США обсуждала с властями Китая ситуацию со сбитым метеорологическим зондом КНР, сообщил на регулярном брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.