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Физиев сообщил о разрыве крестообразной связки колена: «Она сказала «Салам алейкум» и убежала»

«Моя передняя крестообразная связка колена сказала «Салам алейкум» и убежала», – подписал публикацию в соцсетях легковес UFC Рафаэль Физиев.

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