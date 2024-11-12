Crimson Desert почти завершена — теперь это точно однопользовательский экшен Из кв...

Crimson Desert почти завершена — теперь это точно однопользовательский экшенИз квартального финансового отчета компании Pearl Abyss стало известно еще больше подробностей грядущего приключенческого экшена с ролевыми элементами Crimson Desert, релиз которой запланирован на следующий год.
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