 На Кубани не заметили роста отмен бронирований туров в регион после атак украинских дронов

На Кубани не заметили роста отмен бронирований туров в регион после атак украинских дроновОбстановка на курортах Краснодарского края остается безопасной, рост отмены бронирований после попытки атаки украинских беспилотников не отмечен.
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