Осенью автомобиль требует не только сезонной мойки, но и внимательной ревизии багажника. До первых устойчивых холодов водителям стоит проверить, всё ли необходимое есть в машине, а также заранее подготовить расходные материалы и оборудование к снегопадам.
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