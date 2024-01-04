Баскетболист «Барнаула» Петухов упал с моста в Красноярске, ведутся поиски тела

Нападающий «Барнаула» Антон Петухов упал с моста в Красноярске. «При проведении комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска ОП №10 МУ МВД России «Красноярское» по видеозаписям было установлено, что разыскиваемый молодой человек упал в реку Енисей с Октябрьского моста», — говорится в сообщении в группе «Поиск пропавших детей» им.
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