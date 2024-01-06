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Кристофер Нолан рассказал, как его инструктор раскритиковал «Довод» На амер...

Кристофер Нолан рассказал, как его инструктор раскритиковал «Довод» На амер...

Кристофер Нолан рассказал, как его инструктор раскритиковал «Довод»На американской премии New York Film Critics Circle кинорежиссёр Кристофер Нолан (Christopher Nolan) поделился забавной историей, которая произошла с ним во время занятий по пелотону.

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