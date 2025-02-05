Преподавательница покупала подростку вейпы и алкоголь и совратила его

В Австралии преподавательницу-стажера обвинили в насилии над 15-летним мальчиком В городе Канберра, Австралия, 28-летнюю преподавательницу обвинили в продолжительном сексуальном насилии над подростком и потребовали заключить ее в тюрьму.
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