Сын Трампа назвал подозреваемого в стрельбе у гольф-клуба психопатом

REUTERS/Marco Bello Райан Уэсли Раут, подозреваемый в участии в стрельбе около гольф клуба, где находился кандидат в президенты США Дональд Трамп, проводил много времени за просмотром левой пропаганды, заявил сын политика Дональд Трамп-младший в социальной сети X.