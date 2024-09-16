Сын Трампа назвал подозреваемого в стрельбе у гольф-клуба психопатом

REUTERS/Marco Bello Райан Уэсли Раут, подозреваемый в участии в стрельбе около гольф клуба, где находился кандидат в президенты США Дональд Трамп, проводил много времени за просмотром левой пропаганды, заявил сын политика Дональд Трамп-младший в социальной сети X.
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