Россиянам объяснили, как меньше платить за ЖКУ

Расходы на коммунальные услуги составляют порой значительные суммы. Поэтому важно не переплачивать за ЖКУ и требовать перерасчета необоснованно начисленных сумм, рассказал практикующий юрист, кандидат юридических наук Олег Мясников в комментарии Банки.
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