В России ввели новые требования к рекламе кредитов и займов

В России 23 октября вступит в силу закон, который запретит банкам и МФО рекламировать только привлекательные, минимальные, процентные ставки по своим продуктам и обяжет сообщать также о максимальных, напомнил ЦБ.
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