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Широков не считает Малкома легендой «Зенита»: «Легенды – российские ребята: Аршавин, Денисов, Малафеев. Может, частично Широков»

«Можно ли назвать Малкома легендой «Зенита»? Это перебор. Легенды – российские ребята: Аршавин, Денисов, Малафеев.

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