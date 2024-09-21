СТАРТ НА БЕЗОПАСНОСТЬ.

На сегодняшний день сохранение здоровья детей и формирование у них культуры безопасного, ответственного поведения в отношении своей жизни и здоровья, является одной из актуальных задач системы образования.
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