В Британии не ужесточат приговор убийце детей в Саутпорте

Приговор 17-летнему убийце Акселю Рудакубану, напавшему с ножом на детей в британском городе Саутпорте прошедшим летом и получившему 52 года тюрьмы, ужесточать не будут из-за отсутствия правовых оснований подачи апелляции, заявил генеральный прокурор Британии Ричард Хермер, сообщает 15 февраля со ссылкой на правительство Британии РИА Новости.