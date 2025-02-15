В Британии не ужесточат приговор убийце детей в Саутпорте

Приговор 17-летнему убийце Акселю Рудакубану, напавшему с ножом на детей в британском городе Саутпорте прошедшим летом и получившему 52 года тюрьмы, ужесточать не будут из-за отсутствия правовых оснований подачи апелляции, заявил генеральный прокурор Британии Ричард Хермер, сообщает 15 февраля со ссылкой на правительство Британии РИА Новости.
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