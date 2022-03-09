Карим Бензема поучаствовал в 42 голах в этом сезоне. Только у Левандовского больше в высших дивизионах

Карим Бензема поучаствовал в 42 голах в этом сезоне. Голы в ворота «ПСЖ» (3:1, второй тайм) стали для форварда «Реала» 28-м, 29-м и 30-м в этом сезоне.

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