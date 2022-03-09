Карим Бензема поучаствовал в 42 голах в этом сезоне. Только у Левандовского больше в высших дивизионах

Карим Бензема поучаствовал в 42 голах в этом сезоне. Голы в ворота «ПСЖ» (3:1, второй тайм) стали для форварда «Реала» 28-м, 29-м и 30-м в этом сезоне.
Популярные статьи
- Вик Уайлд: «По «Макдоналдс» я скучать не буду. Новостные поводы меняются так быстро, что завтра у американцев появится что-то новое для беспокойства»
- Жорди Виллакампа опубликовал фото олимпийского чемпиона Александра Волкова с автоматом
- Чесноков о том, что Джокович пропустит Индиан-Уэллс и Майами: «Допускать спортсмена или нет, должны решать медики, а не политики. Все это отвратительно»
Свежие комментарии