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«Барса» хочет Бернарду. У каталонцев появились финансовые возможности благодаря уходу Пике

«Барселона» сохраняет интерес к Бернарду Силве. По данным Diario Sport, в каталонском клубе сейчас рассматривают возможность подписания хавбека «Манчестер Сити» зимой.

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