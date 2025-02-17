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Банк России даст новые основания для блокировки счетов

Банк России даст новые основания для блокировки счетов

Центробанк собрался существенно изменить практику банков в сфере антиотмывочного законодательства, то есть скорректировать правила, на основании которых финансовые организации принимают решения о блокировке счетов, отказах в операциях или других ограничениях.

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