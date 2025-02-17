Банк России даст новые основания для блокировки счетов

Центробанк собрался существенно изменить практику банков в сфере антиотмывочного законодательства, то есть скорректировать правила, на основании которых финансовые организации принимают решения о блокировке счетов, отказах в операциях или других ограничениях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии