В Институте Склифосовского рассказали, сколько человек может спасти один донор крови

Доводилось ли вам спасать человека? Кому точно доводилось, так это донорам крови. В Институте Склифосовского спросили самих доноров: «Как вы думаете, сколько пациентов может спасти ваша кровь?» Кто-то скромно ответил: «Одного».
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