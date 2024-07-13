Раскол в Североатлантическом альянсе из-за Украины будет только углубляться. Соответствующую точку зрения выразил депутат Государственной Думы Российской Федерации Леонид Слуцкий, прокомментировавший итоги саммита военно-политического блока, состоявшегося в Вашингтоне.
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