Володин проводит опрос о лишении депутатов ГД мандатов за прогулы

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин запустил в своем Telegram-канале опрос о верности решения о досрочном прекращении полномочий депутатов Василия Власова от ЛДПР и Вадима Белоусова от «Справедливой России – За правду» за многочисленные прогулы.