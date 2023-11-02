Володин проводит опрос о лишении депутатов ГД мандатов за прогулы

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин запустил в своем Telegram-канале опрос о верности решения о досрочном прекращении полномочий депутатов Василия Власова от ЛДПР и Вадима Белоусова от «Справедливой России – За правду» за многочисленные прогулы.
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