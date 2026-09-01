Тренер Нурмагомедова заявил, что бойцу нужна победа над соперником из топ‑3

Тренер бывшего претендента на титул UFC в легчайшем весе Умара Нурмагомедова Хавьер Мендес заявил, что боец сохраняет решимость стать чемпионом, несмотря на недавнее поражение от китайца Сун Ядуна.
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