Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг игнорирует DeepSeek на фоне роста продаж

Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг как всегда уверенно смотрит в будущее своей компании и повторяет свои слова о том, что программа DeepSeek не повлияет на продажи, как он заявил в среду во время последнего звонка по поводу прибыли.
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