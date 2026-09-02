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Царьград

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Россия увеличила производство мяса до 12,3 млн тонн в 2026 году

Россия увеличила производство мяса до 12,3 млн тонн в 2026 году

Сергей Юшин сообщил, что Россия преодолела зависимость от импорта мяса, произведя 5,4 млн тонн мяса птицы в этом году.

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