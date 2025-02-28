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Карпин непрерывно работал в «Ростове» 1083 дня. Кто в РПЛ задерживался дольше?

Карпин непрерывно работал в «Ростове» 1083 дня. Кто в РПЛ задерживался дольше?

Мог обойти Романцева. Валерий Карпин покинул «Ростов» – это главная новость перед рестартом РПЛ. Кажется, он так долго работал в клубе, что серия стала одной из самых длительных в российской истории в рамках одной команды.

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