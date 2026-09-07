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Царьград

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ЦТАК сообщил: КНДР ввела в строй эсминец "Кан Гон"

ЦТАК сообщил: КНДР ввела в строй эсминец "Кан Гон"

В воскресенье в порту Вонсан КНДР ввела в строй новый эсминец "Кан Гон" класса "Чве Хен". На церемонии присутствовал Ким Чен Ын, который подчеркнул важность корабля как средства защиты суверенитета.

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