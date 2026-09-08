Заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о необходимости как можно скорее выдвинуть обвинения против России из-за ситуации в Лейпциге не имеет рациональных оснований и наносит серьезный урон его собственной стране.
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