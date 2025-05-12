Тулячку обвинили в хищении 435 тысяч рублей, собранных для участников СВО

В Тульской области 39-летняя жительница Ленинского района подозревается в хищении 435,3 тыс. рублей, предназначенных для гуманитарной помощи участникам специальной военной операции (СВО), сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
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