Воронежский «Факел» повёл 2:0 в матче с «Балтикой»

На 47-й минуте Бутта Магомедов, выйдя на замену, воспользовался ошибкой защитника и удвоил преимущество «Факела» над «Балтикой» до 2:0.
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