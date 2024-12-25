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Глава Северной Осетии опроверг слухи о взрыве у телебашни

Глава Северной Осетии опроверг слухи о взрыве у телебашни

Глава Северной Осетии заверил, что сообщения о взрыве у телебашни во Владикавказе не соответствуют действительности.

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