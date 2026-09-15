Россиян предупредили, что видео из мессенджеров съедают память смартфона

Память смартфона часто заполняют не фотографии, а видео, документы и другие файлы из мессенджеров. Руководитель центра исследований и тестирования абонентского оборудования «МегаФона» Александр Джакония посоветовал проверить загрузки, кэш и редко используемые приложения, сообщает RT .