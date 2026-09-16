Политнавигатор
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политнавигатор

866 подписчиков

Комбриг ВСУ устроил жалобно-пропагандистский стриптиз перед западной аудиторией

Комбриг ВСУ устроил жалобно-пропагандистский стриптиз перед западной аудиторией

Воздушная тревога в Киеве и атаки на столицу Украины дестабилизируют ситуацию на линии фронта. Об этом в ходе проходившего в Киеве форума YES заявил командир 429-й бригады ВСУ «Ахиллес», Зе-депутат Киевсовета Юрий Федоренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым