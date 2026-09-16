Воздушная тревога в Киеве и атаки на столицу Украины дестабилизируют ситуацию на линии фронта. Об этом в ходе проходившего в Киеве форума YES заявил командир 429-й бригады ВСУ «Ахиллес», Зе-депутат Киевсовета Юрий Федоренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».