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Несекретные материалы

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Сирия усиливает контроль за военным присутствием России на своей территории

Сирия усиливает контроль за военным присутствием России на своей территории

Глава МИД Сирии Асаад аш-Шайбани посетил международный аэропорт Латакии, на части инфраструктуры которого располагается российская авиабаза «Хмеймим», и встретился с представителями России для обсуждения выполнения меморандума о присутствии РФ на сирийской земле.

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