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Загадочные приметы: почему считается, что открытие зонта в помещении привлекает несчастье?

Загадочные приметы: почему считается, что открытие зонта в помещении привлекает несчастье?

Возьмите в руки зонт, раскройте его и посмотрите на его купол. Сразу возникает вопрос: отчего же такой простой предмет, как зонт, стал предвестником неудачи при его открытии в помещении?Загадочные истоки этого суеверия уходят корнями в далёкое прошлое.

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