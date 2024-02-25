Загадочные приметы: почему считается, что открытие зонта в помещении привлекает несчастье?

Возьмите в руки зонт, раскройте его и посмотрите на его купол. Сразу возникает вопрос: отчего же такой простой предмет, как зонт, стал предвестником неудачи при его открытии в помещении?Загадочные истоки этого суеверия уходят корнями в далёкое прошлое.
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