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В Китае нашли древнюю могилу с жертвами бесчеловечной резни

В Китае нашли древнюю могилу с жертвами бесчеловечной резни

Ученые говорят, что это жертвы крупнейшей известной «охоты за головами» в неолитической Азии. Новое исследование показало, что древние обезглавленные скелеты, обнаруженные в братских могилах в Китае, представляют собой останки жертв, убитых около 4100 лет назад в ходе «охоты за головами» – крупнейшей за всю историю неолитической Азии.

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