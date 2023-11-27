В Китае нашли древнюю могилу с жертвами бесчеловечной резни

Ученые говорят, что это жертвы крупнейшей известной «охоты за головами» в неолитической Азии. Новое исследование показало, что древние обезглавленные скелеты, обнаруженные в братских могилах в Китае, представляют собой останки жертв, убитых около 4100 лет назад в ходе «охоты за головами» – крупнейшей за всю историю неолитической Азии.