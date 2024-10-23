Пункт приема бывших в употреблении вещей открылся у метро «Верхние Лихоборы» Новый экологический проект «Экоточки Москвы», призванный обеспечить дальнейшее развитие системы раздельного сбора отходов, заработал на городском портале mos.
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