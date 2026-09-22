Власти России прорабатывают меры для стабилизации топливного рынка

В числе возможных шагов — наращивание выпуска нефтепродуктов на НПЗ и корректировка импорта топлива Вице‑премьер Александр Новак дал поручение ведомствам оценить возможность применения мер реагирования на ситуацию на топливном рынке, пишет ТАСС.
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