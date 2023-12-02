Церковный праздник Проклов день отмечается 3 декабря Clickio3 декабря, согласно православному календарю, отмечается светлый церковный праздник, посвященный памяти архиепископа Константинопольского, святителя Прокла.
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