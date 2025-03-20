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РАН: катепсин B способен разрушать белки, накапливающиеся при болезни Паркинсона

РАН: катепсин B способен разрушать белки, накапливающиеся при болезни Паркинсона

Исследователи Института цитологии РАН (ИНЦ РАН) доказали, что жизненно важный фермент иммунной системы катепсин B способен разрушать патогенные белки-амилоиды, накапливающихся в организме при различных заболеваниях, в том числе при нейродегенеративных болезнях Паркинсона и Альцгеймера.

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