РАН: катепсин B способен разрушать белки, накапливающиеся при болезни Паркинсона

Исследователи Института цитологии РАН (ИНЦ РАН) доказали, что жизненно важный фермент иммунной системы катепсин B способен разрушать патогенные белки-амилоиды, накапливающихся в организме при различных заболеваниях, в том числе при нейродегенеративных болезнях Паркинсона и Альцгеймера.