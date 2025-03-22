Простой способ, чтобы стеклянные крышки сияли

Туфта, сода очень плохо убирает жировые наплывы. Зато прекрасно это делает Азелит.

Михаил Давидюк

Надо ж так загадить крышки...!!! Если Каждый раз послк готовки просто помыть с Fairy то и никаких горчично-содовых шоу не надо устраивать.