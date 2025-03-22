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Простой способ, чтобы стеклянные крышки сияли
Комментарии
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Владимир Алтайцев
Туфта, сода очень плохо убирает жировые наплывы. Зато прекрасно это делает Азелит.
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18 час.
Михаил Давидюк
Надо ж так загадить крышки...!!! Если Каждый раз послк готовки просто помыть с Fairy то и никаких горчично-содовых шоу не надо устраивать.
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13 час.
ВИ
Виктория Иванова
Совсем не простой способ, простой способ это помыть крышку сразу после готовки, пока вся грязь не закостенела. 😏
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6 час.
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