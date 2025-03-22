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ВСЕ ПРОСТО у нас

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Свежие комментарии

  • Виктория Иванова
    Совсем не простой способ, простой способ это помыть крышку сразу после готовки, пока вся грязь не закостенела. 😏Простой способ, ч...
  • Михаил Давидюк
    Надо ж так загадить крышки...!!! Если Каждый раз послк готовки просто помыть с Fairy то и никаких  горчично-содовых ш...Простой способ, ч...
  • Владимир Алтайцев
    Туфта, сода  очень плохо  убирает  жировые  наплывы. Зато прекрасно  это  делает Азелит.Простой способ, ч...

Простой способ, чтобы стеклянные крышки сияли

Простой способ, чтобы стеклянные крышки сияли

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Туфта, сода  очень плохо  убирает  жировые  наплывы. Зато прекрасно  это  делает Азелит.
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18 час.
Михаил Давидюк
Надо ж так загадить крышки...!!! Если Каждый раз послк готовки просто помыть с Fairy то и никаких  горчично-содовых шоу не надо устраивать.
Ответить
13 час.
ВИ
Виктория Иванова
Совсем не простой способ, простой способ это помыть крышку сразу после готовки, пока вся грязь не закостенела. 😏
Ответить
6 час.
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