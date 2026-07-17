Альфия Когогина подала документы на выборы в Госдуму РФ

фото: официальный портал "Единой России" Депутат Государственной Думы РФ Альфия Когогина передала пакет документов в окружную избирательную комиссию для участия в выборах по Набережно-Челнинскому одномандатному округу № 34.
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